Viaggiare in estate in comodità!!!

Avevamo, come associazione, provato a inviare tempo fa un reclamo sia all’Assessorato competente sia ad Arriva, in merito al problema delle toilette chiuse, ottenendo risposte inconcludenti. Non siamo andati oltre perché, di fronte a tali risposte, molte persone si arrendono davanti a problematiche burocratiche che limitano perfino un diritto minimo: quello alla critica.

Il cittadino vorrebbe avere risposte senza dover aprire contenziosi o avviare raccolte firme. Oggi ci si sente sempre più demoralizzati, a causa di un mondo pubblico in gran parte poco attento ai bisogni di chi segnala un disservizio o chiede semplicemente di essere ascoltato.

Basti pensare ad alcune problematiche recenti:

le multe legate al Codice della strada;

la situazione del canile connessa all’appalto con la Cooperativa toscana.

Due esempi tra tanti, che testimoniano quanto sia difficile farsi ascoltare, e quanto pesi il silenzio delle istituzioni. Questo atteggiamento rappresenta una nota dolente per chi amministra, perché non si può lasciare sempre e solo al percorso giudiziario il compito di dirimere contenziosi che potrebbero essere risolti con il semplice riconoscimento che, a volte, a sbagliare non è il cittadino.

Riportiamo in calce quanto ci è stato inviato ieri, 23 luglio 2025, nella speranza che chi segue i trasporti pubblici voglia finalmente intervenire per risolvere il problema.

Come associazione, visto che la problematica persiste da tempo e molte persone intendono procedere, inoltreremo alla Autorità competente quanto ricevuto, trasmettendo ad Arriva, sotto forma di reclamo, la seguente email, al fine di aprire una procedura di conciliazione.

Reclamo ricevuto da Federconsumatori:

Buongiorno,

facendo seguito alle comunicazioni intercorse qualche mese fa, sono a confermarle i disservizi di cui all'oggetto.

In questo momento mi trovo sul bus Milano–Aosta di Arriva. Ci sono oltre 30 gradi, siamo senza aria condizionata e viene impedito l’accesso al bagno, come già avevo segnalato mesi fa.

La situazione è insostenibile: ci sono persone anziane, il bus è al completo, e siamo in piena estate.

Come se non bastasse, la tratta ha subito un aumento di 2 euro, da 17 a 19 euro. Tanto per soffrire il caldo e non avere nemmeno accesso alla toilette.

La prego fin da ora di dar seguito al contenuto di questa mail, di cui mi faccio portavoce per tutte le persone che in questo momento stanno subendo questo disservizio.