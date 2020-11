Scuolabus contro auto, in ospedale due alunne e un adulto

Due bambine della scuola per l'infanzia di Pollein che viaggiavano su uno scuolabus e il conducente di un'auto sono rimasti lievemente feriti in un incidente stradale avvenuto a Grand Pollein alle ore 16,15 circa di oggi, martedì 24 novembre.

Si è trattato dell'impatto tra lo scuolabus (che trasportava undici bimbi) e la vettura condotta dal ferito, un 48enne valdostano; le alunne dell'asilo, di 4 anni, hanno riportato traumi lievi e sono state trasportate dal 118 all'ospedale Parini di Aosta dove si trovano ora in fase diagnostica così come l'uomo; la dinamica dell'incidente è in valutazione da parte delle Forze dell'ordine, che hanno chiesto ai sanitari di accertare se il conducente dell'auto stesse guidando sotto l'effetto di alcolici.