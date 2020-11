Sono 177 i guariti da Covid nelle ultime 24 ore in Valle

Quattro i decessi di pazienti contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Valle, mentre sono 99 i nuovi casi accertati da ieri su 369 tamponi e 177 i guariti. I vertici sanitari precisano che tra le vittime positive al coronavirus vi è un uomo di 38 anni, di origini straniere, il cui decesso è stato però causato da una encefalite che nulla avrebbe a che fare con la positività accertata nel paziente.

Ad oggi in Valle sono 1.919 i positivi. di cui 144 ricoverati nei reparti Covid dell’ospedale Parini di Aosta e della clinica di Saint-Pierre; di questi 14 sono in Rianimazione, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 1.761.

Il bilancio complessivo delle vittime sale a 285, di queste 139 nella 'seconda ondata' in corso.