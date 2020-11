Intervento urgente del 118 e delle Forze dell'ordine alle 11,15 di questa mattina, per un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 26 a Morgex.

Si è trattato, rende noto la Centrale unica del soccorso, di un impatto frontale tra un'auto e un camion. Due i pazienti ricoverati in Pronto soccorso in fase diagnostica: l'autista 41enne del camion e il conducente dell'auto, 77 anni, entrambi residenti in Valle. Seguono aggiornamenti.