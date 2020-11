“Giocattolo sospeso”, per Natale una nuova campagna di solidarietà

Dopo quella sulla cancelleria sospesa, avviata in concomitanza con l’inizio della scuola, con l’avvicinarsi del Natale nasce una nuova campagna di solidarietà per il “giocattolo sospeso” per donare un regalo, per il tramite delle organizzazioni di volontariato, ai bambini delle famiglie valdostane in difficoltà economica.

Lanciata dal CSV, la campagna ha raccolto l’adesione dell’Associazione Librai Italiani di Confcommercio e del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta.

I dettagli e le modalità di svolgimento della campagna saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà online martedì 17 novembre alle ore 14.30. La conferenza si terrà sulla piattaforma Google Meet collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/mmg-mcuk-bgs

All’incontro con i giornalisti interverranno Claudio Latino, Presidente del CSV, Elettra Crocetti, consigliera del CSV, Franco Manes, Presidente del CELVA, Clara Acerbi, referente per l’Associazione ALI, Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio Valle d’Aosta, e Adriano Valieri, Direttore di Confcommercio Valle d’Aosta.