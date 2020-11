Quest'anno la Colletta Alimentare si fa con la Card solidale

L'ultima settimana di novembre si avvicina e come ogni anno anche in questo 2020 afflitto dal Covid il Banco Alimentare della Valle d'Aosta programma la Colletta Alimentare.

"Le circostanze e il buon senso - spiegano i volontari del Banco - ci impongono una maturazione organizzativa: il bisogno aumenta e non potevamo rimanere fermi ma per ragioni di sicurezza sanitaria, non si potrà più donare fisicamente la propria spesa ai volontari".

Sono state dunque realizzate delle card: un nuovo meccanismo che permette di donare due, cinque oppure 10 euro. La card viene trasformata in cibo dal Banco Alimentare (sughi, legumi, biscotti, alimenti per l’infanzia, olio, tonno e altri prodotti che servono a chi si trova in difficoltà) ed è in vendita alle casse dei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online, dal 21 novembre fino all'8 dicembre.

Per maggiori info: https://www.collettaalimentare.it