Aosta: Sindaco Nuti positivo al Covid, 'isolato ma continuo a occuparmi della città'

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, è positivo al Covid-19 ed è in isolamento per i prossimi giorni. "Nonostante la malattia continuo - afferma Nuti - e seguiterò, insieme alla vicesindaca e ai colleghi della Giunta, a occuparmi della città, cercando di mettere in campo i provvedimenti opportuni per fare fronte all’emergenza e alla fase di difficoltà economica che, purtroppo, ne seguirà per numerose famiglie.Sono sicuro che anche in questa circostanza, come avvenuto in passato davanti ad altre tragedie, la nostra comunità saprà fare fronte a un nemico invisibile, facendo leva sull’unità e sulla solidarietà".

In merito all'introduzione di Aosta in zona rossa, Nuti commenta: "In questa fase emergenziale ai cittadini e agli operatori commerciali di Aosta, così come a tutti i valdostani, viene chiesto nuovamente un grande sacrificio in termini di compressione delle libertà di circolazione e di impresa che rischia di minare la tenuta della nostra comunità. Pure, la minaccia del Covid-19 che sta mettendo a dura prova il nostro servizio sanitario non può e non deve essere sottovalutata. Non si tratta 'solo' della nostra salute, ma di garantire quella delle categorie più a rischio come le persone anziane, quelle immunodepresse, i bambini più piccoli, i nascituri, evitando la diffusione di un virus particolarmente aggressivo e debilitante".