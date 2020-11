Pronto il calendario solidale dell'Associazione Matteo Saulle e delle Quinte della primaria di Quart

Più forte della paura per l'ignoto che ci attende nei prossimi mesi di pandemia, aggiunge un'importante tappa nel suo cammino l'Associazione Matteo Saulle, nata in Valle per scopi solidali, di sostegno alla cultura e al riscatto sociale, fondata dai genitori del 12enne morto nel settembre 2018 investito da un'auto mentre in bici scendeva la strada del Castello di Quart. Quest'anno l'Associazione ha realizzato un calendario 2021, con la collaborazione delle classi Quinte della scuola primaria di Quart.

Ottenere o regalare una copia cartacea del calendario scaricabile in versione pdf in fondo all'articolo) è semplice: basta richiederlo alla mail info@associazionematteosaulle.it e l'offerta per averlo è libera.

Da giugno è inoltre possibile contribuire all’attività dell'Associazione devolvendo il 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille firmando il riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative (...)", che figura sui modelli di dichiarazione. L’indicazione da apporre è la seguente: Associazione Matteo Saulle / CF 91073110073. Destinare il 5 per mille non costa nulla e non è alternativo all’8 per mille.