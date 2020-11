Consiglio Valle chiede a Governo Conte di tener conto specificità valdostana per norme Covid

Tutti d'accordo, i 35 consiglieri regionali sulle iniziative istituzionali da adottare per far sentire la voce della Valle d'Aosta a Roma rispetto alle applicazioni dei Dpcm Covid.

Una risoluzione approvata oggi all'unanimità dall'Assemblea valdostana, impegna il Presidente della Giunta regionale a "presentare al presidente del Consiglio dei Ministri e alla conferenza Stato-Regioni la necessità di tenere conto della specificità del territorio valdostano, anche con riferimento alle valli laterali ed ai piccoli centri abitati che, a fronte dell'applicazione delle misure di contenimento previste dai vari Dpcm, versano in situazioni di svantaggio rispetto alle più grandi realtà urbane".

Inoltre il documento impegna il Gouvernement a predisporre un'ordinanza utile alla corretta interpretazione delle disposizioni, adattando ove possibile le misure alla realtà valdostana. L'atto potrebbe essere pronto questa sera.

La risoluzione impegna anche il presidente della Giunta e l'assessore alla Sanità a riferire in commissione riguardo alle modalità e al contenuto dei dati trasmessi ai fini della classificazione della Regione per la zonizzazione definita dal Dpcm del 3 novembre scorso. Infine si chiede al presidente della quinta commissione di convocare i parlamentari valdostani al fine di capire quali azioni abbiano intrapreso e di condividere istanze da presentarsi in Parlamento a sostegno della Regione sotto il profilo economico e sociale.