Sconcerto FdI VdA per dichiarazione Lavevaz su 'zona' Valle d'Aosta

Siamo sconcertati di fronte alle dichiarazioni fatte stamane in aula dal neo Presidente della VDA che ha detto che “ dobbiamo aspettare dal Comitato Tecnico Scientifico a quale area ( 3 o 4 ) saremmo destinati”.



Dobbiamo aspettare?



Fratelli d’Italia VDA esige che i cittadini e le imprese valdostane, che potrebbero essere ulteriormente massacrate da un nuovo lockdown con ricadute disastrose in un contesto economico già così duramente colpito, abbiano il sacrosanto diritto di essere perlomeno informati circa dati sanitari certi e motivati su cui si fonderebbe un simile provvedimento unilaterale, con distinzioni sperequate ed incomprensibili, privo di condivisione con il nostro territorio.



Comprendiamo l’imbarazzo dell’appartenenza politica in buona parte condivisa con il governo giallorosso ma invece di attendere supinamente le decisioni altrui chiediamo con forza che la Regione Autonoma VDA pretenda dal governo nazionale la contestuale presenza di una norma che stabilisca importi e tempi certi ed immediati per i rimborsi a fondo perduto alle attività che verrebbero colpite.