Arrivano gli Alpini e raddoppia l'attività per il servizio dei tamponi 'drive in' sul coronavirus allestita ieri nell'area della Pepinière d'Entreprises di Aosta.

L'iniziativa, gestita dal 118 dell'Usl valdostana, ora può infatti avvalersi anche di una postazione montata dall'Esercito e nella quale è operativo personale militare. Con quest'intervento la capacità di tamponi sale a 40 test eseguiti in un'ora ed è in grado così di smaltire le liste di attesa in pochi giorni.