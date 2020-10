Jovençan: Nuova maggioranza al servzio dei cconcittadino ma si aumenta indennità

Certo non manca lo spirito ai consiglieri del gruppo di opposizione, Vally Lucianaz Henri Quendoz e Augusto Saltarelli. Sarcasticamente si chiedono: “Chi ha vinto? Hanno vinto loro, E Si vede”, si rispondono. Infatti uno dei primi atti della nuova maggioranza è, il raddoppio delle indennità di funzione degli amministratori comunali: la spesa annuale per il Comune passerà grossomodo da circa 36 mila euro a poco meno di 60 mila e se la sindaca precedente prendeva quasi 1.100 euro al mese netti, quello attuale prenderà almeno 1.000 euro in più… “Senza entrare qui in ulteriori dettagli – spiegano in una nota - ci sembra doveroso far notare che se noi abbiamo scelto di non accettare l’aumento del gettone di presenza e di rimanere fermi ai 62,50 euro lordi a seduta degli anni scorsi, i consiglieri di maggioranza, loro, prenderanno i 95 euro derivanti dall’aumento. Stavolta possiamo davvero dire che hanno vinto loro (l’oro)”.

Altro raddoppio di notevole interesse è quello della spesa per le luminarie di Natale, che passerà dai 5 mila euro previsti ad oltre 10 mila: in questi mesi tristi e complicati, saremo tutti a casa per proteggerci dal contagio, ma avremo speso un sacco di soldi pubblici per illuminare le vie del paese. Questione di scelte. Stesso discorso vale per i 30 mila euro aggiunti agli 11 mila previsti per le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero: il campetto di Pompiod sarà illuminato e dotato di telecamere, ottimi deterrenti per gli assembramenti di ogni tipo, è risaputo. Quasi 20 mila euro sono stati poi stanziati per aumentare il numero di panchine di ricarica e-bike: due erano già previste, ne vogliono altre due.

“Incentivare la mobilità dolce era già una delle nostre priorità spiegano dall’opposizione - ma ci era sembrato saggio essere parsimoniosi e attenti ai bisogni reali, due panchine per Jovençan ci sembravano un ottimo inizio, sempre tenendo conto degli anni difficili che stiamo vivendo. Ne siamo sempre convinti. Non abbiamo potuto far altro che segnalare tutte le nostre perplessità ed esprimere un voto contrario a spese che riteniamo inopportune”.