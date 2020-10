Clinica St-Pierre sospende ricoveri Covid dal Parini

Disagi alla clinica di Saint-Pierre, che al momento ha sospeso i ricoveri di pazienti Covid provenienti dall'ospedale Parini di Aosta dopo che alcuni anziani sono stati trovati positivi negli spazi della struttura che avrebbero dovuto essere Covid-free.

Si tratta di assistiti provenienti dalla microcomunità di Perloz e che, in base ai protocolli sanitari (che prevedono di sottoporre a tampone i pazienti all'ingresso nelle strutture sanitarie) dovevano essere entrati negativi. Sono quindi stati trasferiti al piano che ospita i positivi. In base a un accordo con la Regione la clinica privata è stata adibita, in caso di necessità, a ospitare una trentina di pazienti Covid in fase di dimissione dal ricovero.