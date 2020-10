Nelle case di riposo valdostane 119 anziani positivi

Sono 119 i pazienti positivi al Covid-19 tra i 319 ospiti delle 11 strutture residenziali valdostane per anziani che hanno fatto registrare casi di coronavirus. Le persone sintomatiche sono 51.

Lo ha reso noto l'Ansa, secondo cui a Introd vi sono nove positivi (tra cui un sintomatico) su 22 ospiti, a Doues sei (nessun sintomatico) su 16, a Fénis 17 (di cui 10 sintomatici) su 20, nella casa di riposo J.B. Festaz di Aosta nove (tutti sintomatici) su 69, nell'ex hotel Bellevue di Aosta 13 (cinque sintomatici) su 21, a Roisan due (nessun sintomatico) su 21, ad Antey-Saint-André uno (non sintomatico) su 14, nella Casa della Divina provvidenza di Chatillon uno (non sintomatico) su 34, a Perloz uno (non sintomatico) nella microcomunità e altri quattro (di cui tre sintomatici) nell'Unità di cure residenziali estensive ad elevata integrazione sanitaria, nella Domus Pacis di Donnas 56 (di cui 23 sintomatici) su 85.