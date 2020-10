In Valle 77 nuovi casi Covid su 292 tamponi; Usl chiude sportello Urp

Lieve calo dei contagi da coronavirus nella nostra regione rispetto a un numero maggiore di tamponi eseguiti (ieri 111 in più rispetto a lunedì).

In Valle nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 77 nuovi casi di coronavirus a fronte di 292 persone testate; i positivi attualmente sono 1.430. Secondo quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi su dati forniti dall'Usl, inoltre, oggi c'è stato un nuovo decesso; il totale della seconda ondata arriva così a 11 morti. I guariti sono saliti a 1.216.

Intanto, in ottemperanza alle direttive relative alle misure di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus, l'Usl VdA ha disposto - per ragioni di sicurezza - la chiusura al pubblico da lunedì 2 novembre dell'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) in via Guido Rey 1.

Come riportato in una nota, viene sospeso, di conseguenza, anche il servizio di supporto all'attivazione della Tessera Sanitaria, del fascicolo sanitario elettronico e dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L'attività dell'Urp sarà in ogni caso garantita attraverso l'utilizzo del telefono e della posta elettronica, nei consueti orari di servizio: il lunedì, martedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 13.