Aosta: R VdA 'Giunta inadeguata ad affrontare e dare soluzione ai problemi degli aostani

Rinascimento VdA con Giovanni Girardini, Eleonora Baccini e Cristina Dattola denuncia: ‘Sindaco e maggioranza hanno dimostrato chiaramente di volersi accaparrare tutto e d'altronde hanno impostato la loro azione sul motto “Chi vince piglia tutto”. Peccato che Nuti si dimentichi di essere diventato Sindaco per una manciata di voti governando con 2,2 voti su 10 con all’opposizione una persona che ne ha presi, da solo e non in coalizione, 2 su 10.

“Nuti ha chiesto di condividere solo ‘la torta senza Nutella’ossia le vicende dell’emergenza COVID, che chiaramente condivideremo nell’ottica di massima collaborazione e della priorità in questa situazione di emergenza, per il resto non è emersa alcuna intenzione di condivisione bensì forte accentramento di ogni potere sulla maggioranza”. Rinascimento VdA traccia così il bilancio della prima adunanza del Consiglio Comunale d’ Aosta.

“E’ stato – si legge in una nota di Rinascimento - un vero e proprio muro di gomma ossia nessuna risposta a osservazioni della opposizione è stata neppure riscontrata: alla faccia della democrazia partecipativa che veniva citata in campagna elettorale da Nuti per gli indirizzi di governo! Se il buongiorno di vede dal mattino”.

Per la verità un minimo barlume di apertura si è visto ad un certo punto da parte del Sindaco sulle nomine fiduciarie nelle controllate/partecipate e nella commissione edilizia, “apertura subito messa in discussione da Protasoni e dall’Assessore Sartore – spiega Giovanni Girardini, capogruppo di Rinascimento - che hanno contraddetto Nuti chiudendo subito la porta e mostrando così chiara debolezza della maggioranza”.

Girardini esprime poi riserve su due assessori che dovrebbero essere stategici: Istruzione e Cultura a Samuele Tedesco, 26 anni, “che sta studiando per prepararsi” e Alina Sapinet, Assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport, che al momento – a detta di rinascimento VdA si è limitata ad annullare le manifestazione.

Giraradini con il collega della Lega, Bruno Giordano, hanno proposto di organizzare “il mercatino natalizio itinerante diluito nella città, ma la risposta disarmante è stata che gli uffici non sono in grado di gestire questa cosa per i tempi, chiaro segnale di incapacità di gestione dell’emergenza”.

Rinascimento VdA si dice, infine, sconcertato “dal tirare in ballo da parte del sindaco questioni di passaggio dalla prima alla seconda repubblica per giustificare che i tempi non sono maturi per condividere le scelte di governo con l’opposizione: a questo noi rispondiamo fermamente che forse non sarà maturo lui e chiaramente non possiamo che prendere atto di queste posizioni prendendone le distanze”.