Casa di riposo 'Père Laurent' è Covid-free; nove anziani e cinque operatori contagiati alla 'J.B. Festaz'

"Lunedì 26 ottobre è stato effettuato uno screening agli ospiti della struttura con i test del tampone rapido e tutti sono risultati negativi al Covid-19". Lo rende noto la direzione della Casa di riposo 'Père Laurent' di Aosta dopo che nei giorni scorsi si erano diffuse voci circa il possibile contagio di alcuni utenti.

Non è andata invece così bene alla J. B. Festaz, dove nove assistiti e cinque operatori sono risultati positivi al coronavirus. "La situazione è sotto controllo", ha spiegato Ernesto Demarie, presidente del cda della struttura che conta 100 utenti. Gli anziani non hanno sintomi particolarmente pesanti e per ospitarli è stato allestito un reparto dedicato al secondo piano della Casa di riposo.

La 'Festaz' nei mesi scorsi si era dotata di tamponi rapidi, per avere risultati istantanei e non complicare l'attività delle già stremate realtà ospedaliere". Inoltre la Casa di riposo si è resa disponibile a collaborare con la microcomunità di Fénis, in difficoltà a causa della positività di oltre metà dei proprio operatori, potendo ad esempio fornire servizio di cucina.