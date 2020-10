Approvata sospensione compensazione tra debiti e crediti per beneficiari misure di sostegno

La Giunta regionale ha approvato oggi, lunedì 26 ottobre, la sospensione della compensazione tra debiti e crediti per i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui alle leggi regionali 5 e 8, deliberate nel corso dell’anno per fronteggiare l’emergenza economica conseguente alla pandemia.

In particolare, le persone che hanno un debito nei confronti della Regione non subiranno la decurtazione per l’importo corrispondente al debito e riceveranno l’intero importo del sostegno concesso per i bonus, per i contributi e per le integrazioni al reddito per persone fisiche, per imprese e per professionisti.

La sospensione, disposta sino al 31 dicembre, costituisce una prima risposta del nuovo Governo regionale alla grave situazione economica che sta colpendo anche il tessuto produttivo ed economico valdostano e insieme alle misure del Governo nazionale potrà almeno in parte compensare i danni economici dovuti alle limitazioni disposte dai vari DPCM.