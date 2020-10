Presidente Testolin, 'per studenti valdosatani alternanza Dad e aula in presenza'

"Un giusto equilibrio tra la didattica a distanza e la didattica in presenza è necessario . Potranno esserci momenti in cui metà classe è in presenza e l'altra a distanza, a settimane alterne". Lo ha detto ai microfoni di RaiVda il presidente della Giunta, Renzo Testolin, facendo il punto sulla situazione della scuola valdostana dove "tra gli alunni ci sono 73 contagiati su 17.000 e tra i docenti 24 contagiati su 2.500".



"Stiamo tracciando delle linee di indirizzo per gli istituti scolastici - ha aggiunto Testolin - per trovare soluzioni che possano alleggerire la popolazione all'interno delle scuole, che consentano una migliore gestione degli spazi e che attivino in contemporanea momenti di didattica a distanza e momenti di didattica in presenza.

L'invito del Presidente della Giunta "è di coniugare le esigenze di alleggerire il carico del numero degli studenti nelle scuole con quello di continuare la didattica in presenza, il tutto con un giusto equilibrio e con attenzione al contenimento della diffusione del virus. Soprattutto in certe fasce di età come le scuole superiori".

Ed'è di oggi la notizia che gli alunni delle scuole superiori della Valle d'Aosta dovranno indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco, se l'indice di contagio Rt regionale supera 1,5.

E' questa una delle indicazioni, con decorrenza da lunedì prossimo, che saranno trasmesse a tutti i dirigenti scolastici emersa oggi oggi, ad Aosta, in una vertice cui hanno partecipato il Presidente Testolin, la sovrintende agli studi, Marina Fey, il direttore della protezione civile regionale, Pio Porretta e le autorità sanitarie regionali. Dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore della Sanità, relativo al periodo fra il 5 e l'11 ottobre, emerge che la regione alpina ha l'indice di contagio di 1,53, il più alto in Italia.