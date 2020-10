Polizia in forze in un locale di Aosta, perquisizioni in corso

A 'sirene spiegate', almeno otto agenti su quattro Volanti sono giunti questa mattina verso le 11 in via Torino, ad Aosta, e si sono recati in un bar, allontanando le persone che si trovavano nei paraggi.

Nel locale e nelle adiacenze sono in corso serrati controlli e perquisizioni ma al momento non è dato sapere cosa sia accaduto né se vi siano persone in qualche modo coinvolte; nemmeno è chiaro se via un rapporto tra il 'blitz' e la presenza di un'ambulanza del 118 che ha operato in zona pochi minuti prima dell'arrivo della polizia. Seguono aggiornamenti.