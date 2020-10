Cade da una scalinata e muore 49enne residente a St-Vincent

E' morto la notte scorsa per una caduta fatale il 49enne marocchino Deska Oui Abdelkader, il cui corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina domenica 11 ottobre ai piedi della scalinata tra piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e via Roma, a Saint-Vincent. L'uomo è morto per un trauma cranico, e la dinamica del decesso è stata ricostruita dai carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Chatillon.

Nella sera di sabato diverse persone lo avevano notato litigare con un uomo: Deska Oui sembrava ubriaco; la lite non era degenerata e i due si erano allontanati dopo l'alterco. Le immagini di una videocamera di sorveglianza hanno permesso di accertare che il marocchino era solo quando, scendendo dalla scalinata, ha perso l'equilibrio ed è rotolato al suolo, urtando il capo con violenza. Sono comunque in corso accertamenti per chiarire la natura dell'alterco tra il 49enne e l'altro uomo, già identificato.