Sostegno regionale a tre associazioni culturali valdostane

La Giunta regionale ha concesso contributi straordinari per l’anno 2020 a favore di diversi enti organizzatori di eventi culturali in Valle, per una spesa complessiva massima di poco meno di 44 mila euro.

In particolare sono state finanziate:

- Associazione insieme a Chamois - Ensembio a Tzamoue’, contributo pari a 7 mila 923,27 euro;

- Aosta Iacta Est – Odv, contributo pari a 6 mila euro;Associazione culturale Aosta Classica, contributo pari a 15 mila euro;

- Teatro Instabile di Aosta soc. coop., contributo pari a 15 mila euro.

L’Esecutivo ha disposto la rimodulazione del calendario di apertura dell’esposizione Ritratti d’oro e d’argento, prevista nell’ambito del progetto internazionale Art Medieval dans les Alpes in collaborazione con Palazzo Madama – Museo civico d’arte di Torino e con la Diocesi di Aosta, al periodo marzo-giugno 2021.

La Giunta ha inoltre approvato ulteriori attività correlate all’organizzazione e alla comunicazione della mostra per una spesa complessiva di 13 mila 500 euro, dando atto che il costo complessivo di organizzazione dell’esposizione ammonta quindi a 48 mila 500 euro.