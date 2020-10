Potenziato il trasporto pubblico a servizio delle scuole valdostane

Due pullman in più di quelli attualmente disponibili destinati al trasporto studenti per la scuola Don Bosco di Chatillon; altrettanti per la tratta Aosta-Pont-Saint-Martin e altri due pullman in più per la linea Chatillon-Verrès.

La Regione ha deciso così di implementare il servizio di trasporto pubblico locale nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre,"in conseguenza della ripresa dell’attività scolastica in fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 -si legge in una nota dell'Amministrazione - ed è stata pertanto disposta una maggiore percorrenza pari a 70 mila km", per una maggiore spesa complessiva di oltre 166 mila euro.

Un ulteriore implementazione del servizio potrebbe essere decisa a fine novembre, in base all'andamento dell'epidemia.