Coldiretti VdA scende in campo 'norme più severe contro chi specula sui nostri pascoli'

"Basta allo sfruttamento dei nostri territori da parte di truffatori senza scrupoli". Così Coldiretti Valle d'Aosta plaude al sequestro urgente di una novantina di capi tra asini e pony svolto martedì 7 ottobre nella zona di Etroubles per presunti maltrattamenti e abbandono di animali. Coldiretti loda l'azione del Corpo forestale della Valle d’Aosta, della Polizia locale e dei veterinari dell’azienda Usl che hanno condotto e completato l’operazione affidando gli animali ora alla custodia del Comune.

“Le aziende agricole devono già fare i conti con il maltempo e le calamità generate dai cambiamenti climatici - si legge in una nota di Alessio Nicoletta, presidente dell'associazione di agricoltori e allevatori - devono sopportare i grandi predatori che minacciano gli allevamenti, ci mancano solo più i finti allevatori che fanno speculazioni finanziarie su pascoli destinati alla produzione della fontina” .

Per Elio Gasco, direttore di Coldiretti, "questo modo, scorretto, di operare, che contravviene alle più elementari regole di rispetto degli animali, è di fatto concorrenza sleale nei confronti degli allevatori onesti che fanno impresa seguendo le norme”.

Coldiretti Valle d’Aosta non si limita alla condanna dell’episodio e invita i Comuni e i proprietari di alpeggi privati a inserire nei capitolati di appalto delle aste pubbliche e nei contratti di affitto le indicazioni provenienti dall’Amministrazione regionale per limitare le speculazioni.

“Non appena sarà insediata la nuova giunta regionale –sottolinea ancora Alessio Nicoletta - chiederemo al futuro assessore all’Agricoltura di intervenire sul tema anche a tutela delle produzioni tipiche e della biodiversità del nostro territorio che non vengono assicurate con il pascolamento di asini o greggi di pecore abbandonate in giro per la Valle”.