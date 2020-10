Maltempo, crolla un lampione in via Lys ad Aosta

Erano passate da poco le 16 di oggi sabato 3 ottobre, giornata dolorosa per la Valle flagellata dal maltempo, quando un lampione è caduto con fragore in mezzo alla strada sotto gli occhi spaventati dei passanti e si è schiantato sfiorando una Fiat 600 parcheggiata e danneggiandola lievemente.

E' successo in via Lys ad Aosta e secondo i Vigili del fuoco intervenuti dopo pochi minuti per mettere in sicurezza la zona e sgombrare la strada, la pioggia e il vento delle ultime ore hanno dato il classico 'colpo di grazia' alla base già assai corrosa del lampione.

Nessuno è rimasto ferito ma i tecnici dei Vigili del fuoco inoltreranno al Comune del capoluogo una relazione che potrebbe indurre la prossima Amministrazione a prendere in seria considerazione l'idea di un'ispezione approfondita alla rete dell'impianto di illuminazione pubblica.

Intanto l'Anas ha reso noto che la strada statale 26 tra Arnad e Bard è stata riaperta al traffico. Lo stop alla circolazione era legato all'incidente in cui ha perso la vita il 53enne vigile del fuoco volontario di Arnad Rinaldo Challancin, colpito la scorsa notte da una pianta crollata durante un intervento di messa in sicurezza legato al maltempo.