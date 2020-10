Al via da lunedì iscrizioni alla Fiera di Sant'Orso 2021

Si aprono lunedì 5 ottobre le iscrizioni per la 1021esima Fiera di Sant’Orso, in programma nel centro storico di Aosta il 30 e 31 gennaio 2021. Le modalità di svolgimento della manifestazione, in relazione alla situazione sanitaria in essere, saranno declinate in uno specifico protocollo validato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico nazionale, e adottato dalla Giunta Regionale.

Proprio al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica attualmente in corso e nel rispetto dei provvedimenti che potrebbero essere adottati dai Governi nazionale e regionale, il numero massimo degli espositori è fissato in 850 unità, compresi i corsi, gli istituti scolastici e le botteghe scuola che svolgono attività di apprendimento delle tecniche di artigianato. Il numero degli espositori potrà, peraltro, essere ulteriormente ridotto in ragione di eventuali e sopravvenute disposizioni di carattere sanitario.

Nel caso in cui i produttori interessati siano in numero superiore al limite massimo previsto, si procederà alla formazione di una graduatoria, dando priorità all’appartenenza al settore tradizionale, ivi compresi i corsi, le botteghe scuola e gli istituti scolastici che svolgono attività di apprendimento delle tecniche di artigianato.

Le modalità di iscrizione sono dettagliate nell’allegato regolamento, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 922 del 18 settembre 2020, che, così come la modulistica, potrà essere reperito e scaricato visitando la Sezione Artigianato del sito internet regionale (https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>artigianato/<wbr></wbr>FieradiSantOrso2021/default_i.<wbr></wbr>aspx)

A tal proposito, si ricorda che, come è avvenuto nelle ultime edizioni delle manifestazioni di artigianato di tradizione 2020, non è previsto l’invio a domicilio della modulistica per le adesioni che dovranno pervenire entro venerdì 20 novembre alla Struttura attività artigianali e di tradizione.

Al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 è, infatti, indispensabile limitare ai casi particolari l’accesso agli uffici della competente Struttura Attività artigianali e di tradizione. Pertanto, si invitano gli artigiani interessati presentare la domanda on line.

Nello specifico, le modalità di adesione previste per i vari settori di competenza sono le seguenti:

artigiani del settore tradizionale, equiparato e non tradizionale, corsi, botteghe scuola e istituti scolastici che svolgono attività di apprendimento delle tecniche di artigianato: presentazione on line sul sito www.regione.vda.it – canali tematici: artigianato, previa autenticazione con TS-CNS; trasmissione con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:

industria_artigianato_energia@<wbr></wbr>pec.regione.vda.it;

trasmissione via email all’indirizzo u-artigianato@regione.vda.it inviando il modulo compilato in ogni sua parte in formato pdf (scaricabile sul sito ufficiale della Regione – canali tematici: artigianato) e la fotocopia del documento di identità in corso di validità;

attraverso il servizio postale: le domande saranno accolte solo se pervenute alla Struttura Attività artigianali e di tradizione - Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta, entro il termine del 20 novembre 2020;

nel caso in cui l’artigiano intenda consegnare a mano la propria domanda di adesione, lo stesso potrà farlo, esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 14; martedì e giovedì, dalle 9 alle 16,30.

Il 20 novembre, ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l’orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16,30.

Per fissare gli appuntamenti occorre chiamare i seguenti recapiti telefonici: 0165/274597–274742, e attenersi scrupolosamente alle modalità di accesso previste;

imprese dell’Atelier des Métiers iscritte nel Registro dei produttori di oggetto di artigianato e imprese del settore agroalimentare ospitate Padiglione enogastronomico (entrambi in programma dal 29 al 31 gennaio): on line sul sito www.regione.vda.it – canali tematici: artigianato, previa autenticazione con TS-CNS o security card regionale; trasmissione con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:

industria_artigianato_energia@<wbr></wbr>pec.regione.vda.it;

Per i Maestri artigiani, non più titolari di impresa, sono ammesse le seguenti ulteriori modalità di presentazione dell’adesione:

trasmissione via email all’indirizzo u-artigianato@regione.vda.it inviando modulo compilato in ogni sua parte in formato pdf (scaricabile sul sito ufficiale della regione – canali tematici: artigianato) e fotocopia del documento di identità in corso di validità;

attraverso il servizio postale. Le domande saranno accolte solo se pervenute alla Struttura Attività artigianali e di tradizione del Dipartimento industria, artigianato ed energia - Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta, entro il termine del 20 novembre 2020.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria della Struttura attività artigianali e di tradizione dell’Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato ai seguenti recapiti: 0165/274597 – 274742

u-artigianato@regione.vda.it

Regolamento