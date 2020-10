2 ottobre Festa dei Nonni

In Italia, la Festa dei Nonni si celebra il 2 ottobre. La Festa dei Nonni è stata istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano. E' un giorno per rinforzare il legame tra le generazioni. Costruire una rete con diverse generazioni impedisce la solitudine in età più avanzata.

I nonni sono un importante pilastro della famiglia a livello sociale e, spesso, economico. Meritano la nostra gratitudine e ogni anno, il 2 ottobre, le famiglie, e in particolar modo i nipoti, compiono un gesto di affetto e di gioia verso i nonni con l’omaggio di un fiore o una pianta. È stato dimostrato che costruire e mantenere una rete in anticipo aiuta a prevenire la solitudine in età avanzata. I contatti tra nipoti e nonni sono - oltre ad essere molto piacevoli - anche preventivi contro la solitudine.

Per Papa FRancesco i nonni "sono alberi che continuano a portare frutto".

Gli anziani sono parte integrante della società e rappresentano le radici e la memoria di un popolo. Testimoniano che, anche nelle prove più difficili, non bisogna mai perdere la fiducia in Dio e in un futuro migliore. Sono come “alberi che continuano a portare frutto”: pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro contributo originale per una società ricca di valori e per l’affermazione della cultura della vita". E ancora: "I nonni sono una presenza importante, perché la loro esperienza costituisce un tesoro prezioso, indispensabile per guardare al futuro con speranza e responsabilità. La maturità e saggezza, accumulate negli anni, possono aiutare i più giovani, sostenendoli nel cammino della crescita e dell’apertura all’avvenire, nella ricerca della loro strada”.