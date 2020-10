Studente positivo a Covid-19, in quarantena 18 ragazzi, 11 docenti e un bidello di una scuola aostana

Dopo il primo caso di una scuola media e un secondo in un istituto superiore, è scattata in queste ore la terza emergenza sanitaria in ambito scolastico causata da un'infezione da coronavirus in Valle d'Aosta dall'inizio delle lezioni.

La quarantena con isolamento domiciliare fiduciario è stata disposta per 18 alunni, 11 insegnanti e un dipendente di un istituto superiore di Aosta. In questo caso, le restrizioni di tipo sanitario sono partite ieri dopo che uno studente è risultato positivo al Covid-19.

Dall'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute emerge che i positivi in Valle d'Aosta sono 69, di cui sette ricoverati all'ospedale Parini di Aosta e 62 in isolamento domiciliare.