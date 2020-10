Aosta: Torna la mostra mercato di Sen Marteun

Entro venerdì 9 ottobre è possibile presentare le domande di partecipazione alla ventesima edizione della mostra-mercato “Eun dzor de martzà et de feta avoué cice de Sen Marteun”.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Aosta, è in calendario per domenica 8 novembre, dalle ore 9 alle ore 17. La manifestazione prevede l’attribuzione di 96 posteggi sia a operatori commerciali professionali sia a soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, con tre posteggi riservati alle Istituzioni scolastiche e alle associazioni di volontariato.

Il numero definitivo dei posteggi, già ridotto di circa un terzo rispetto al passato, sarà stabilito dal Piano di sicurezza della manifestazione redatto da tecnico incaricato dall’Amministrazione, e potrà risultare sensibilmente ridotto al fine di garantire le condizioni di sicurezza sanitarie previste dalle normative vigenti all’atto della sua stesura.

Il numero di posteggi sarà comunicato con il provvedimento di approvazione delle graduatorie. Gli espositori verranno disposti lungo via Saint-Martin-de-Corléans (dalla corsia Ovest di viale Conte Crotti, al numero civico 253 di via Saint-Martin-de-Corléans stessa) e viale Europa (da piazza Salvadori all’incrocio con via Volontari del Sangue).

Le specialità merceologiche ammesse sono le seguenti: oggetti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, anche antichi, quadri e stampe, piante, fiori, numismatica e monete, pizzi, ricami e lavorazioni a maglia realizzati artigianalmente, candele artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata con le tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, oggetti da collezione, oggetti di bigiotteria realizzati artigianalmente, lavorazioni e creazioni dell’ingegno prodotte con qualsivoglia materiale (es.legno, ferro, cuoio) purché non di serie e prodotti alimentari (solo per operatori professionalidel settore alimentare).

A carico degli espositori sono l’allestimento dei posteggi e il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Per i venditori non professionali, le associazioni di volontariato e le Istituzioni scolastiche la richiesta di partecipazione andrà spedita tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.aosta.it oppure via posta all'Ufficio Commercio – Piazza Chanoux, 1 -11100 Aosta - tramite il modello disponibile sul sito web www.amicoincomune.it, sezione“Imprese”, “Servizio 18 mostre mercato”, raggiungibile all’indirizzo www.amicoincomune.it/web/index.php/ita/scheda/18/imprese.

La richiesta di partecipazione dovrà essere recapitata unitamente a una copia di un documento di identità in corso di validità e all’allegato B di specificazione della categoria merceologica per la quale siintende partecipare. Per gli operatori professionali la domanda, formulata con le medesime modalità, dovrà essere presentata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo:protocollo@pec.comune.aosta.it.

Inoltre, anche per tale categoria la richiesta dipartecipazione dovrà essere presentata unitamente a una copia di un documento di identità incorso di validità del richiedente e all’allegato B di specificazione della categoria merceologica per la quale si intende partecipare. I posteggi saranno assegnati a seguito e in aderenza alla redazione di graduatorie distinte per ogni categoria di operatori ammessi a partecipare alla mostra mercato e pubblicate all’albopretorio on line del Comune (http://www.comune.aosta.it/it/servizionline/albo pretorioonline), per almeno dieci giorni a far data dalla numerazione della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie.

La manifestazione potrà essere annullata per cause sanitarie legate all’emergenza epidemiologica in corso da Covid-19, o nel caso non si raggiunga il numero minimo di 30iscritti.

In tali ipotesi non sarà riconosciuto alcun rimborso per le spese di iscrizione sostenute. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione del decreto che istituisce la mostramercato sul sito www.amicoincomune.it, sezione “Imprese”, “Servizio 18 mostre mercato”oppure contattare l’Ufficio Commercio ai numeri 0165-300.373/401.