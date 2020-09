Scontro tra due auto, grave 19enne valdostano

Un 19enne valdostano è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini per un incidente stradale avvenuto la notte scorsa poco dopo le ore 1:15 sulla Statale 26 a Villeneuve. Si è trattato di un impatto tra due auto: il giovane era alla guida di uno dei due veicoli e nell'impatto ha riportato un politrauma.

Il conducente dell'altra vettura, un 25enne anch'egli, residente in Valle d'Aosta, è stato ricoverato nel reparto di Medicina d'urgenza in condizioni complessivamente non gravi.