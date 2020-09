Sette nuovi casi di Covid-19 in Valle

Salgono a 49 i pazienti i positivi al coronavirus nella nostra regione secondo il bollettino emesso oggi dal ministero della Salute, in base ai dati forniti dall'Usl VdA.

I ricoverati all'Ospedale Parini sono sei (nessuno in Rianimazione), mentre 43 sono i pazienti in isolamento domiciliare. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono sette in più rispetto all'ultima rilevazione di mercoledì scorso 16 settembre. Da allora i tamponi effettuati sono stati 355. I morti restano 146, ovvero 73 donne e altrettanti uomini.