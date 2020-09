GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2020

Il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale per il cuore, coordinata in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore, in collaborazione con il CONACUORE (Coordinamento Nazionale delle Associazioni del Cuore), presieduto da cardiologo valdostano Giuseppe Ciancamerla.

Il chirurgo Giuseppe Ciancamerla

Il tema dell’anno è “usa il cuore per salvare il tuo cuore”. "Da qui - spiega Giuseppe Ciancamerla - è nato il testo riportato sulle confezioni di noci che Conacuore propone ogni anno per raccogliere fondi utili all’aggiornamento degli infermieri, oltreché a supportare le iniziative locali”.

Se vuoi che le tue arterie rimangano aperte e lisce devi pensare tu al tuo futuro: non fumare, muoviti spesso, mangia correttamente, controlla i valoridella pressionee del colesterolo.

Ad Aosta l’associazione “Les amis du coeur du Val d’Aoste”, in collaborazione con la sezione valdostana dell’Associazione nazionale alpini, devolverà i fondi raccolti al Banco alimentare, in quest’anno che ha messo a dura prova l’economia di molte famiglie.

Sabato 26 e martedì 29 settembre saremo tutto il giorno all’ipermercato Gros Cidac. Venite a trovarci.