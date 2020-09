Soccorso 'estremo' ad alpinisti in difficoltà sul Dente del Gigante

Intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav in elicottero sul Dente del Gigante questa mattina giovedì 17 settembre, per il recupero di alpinisti illesi ma rimasti bloccati nella fase di discesa. Si tratta di due scalatori di nazionalità francese che, probabilmente per un errore tecnico, sono rimasti sospesi nel vuoto 'moschettati' alle loro corde.



I soccorritori hanno dovuto effettuare una manovra appesi al verricello, vincolando per alcuni secondi il velivolo alla parete. Si tratta di una manovra particolarmente complessa sul piano tecnico: il soccorritore, dopo aver vincolato l’elicottero alla persona in difficoltà, che a sua volta è assicurata alla parete, procede con il taglio della corda a cui si trova appeso l’alpinista, svincolando in questo modo l’elicottero e concludendo il recupero.