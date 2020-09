Promosso Colonnello Carlo Lecca, comandante Gruppo carabinieri Aosta

Il Gruppo Carabinieri di Aosta è nuovamente comandato da un Colonnello con poteri di Comando di Corpo e disciplinare.

Carlo Lecca, ufficiale superiore dell'Arma alla guida del Gruppo dal settembre 2019 in sostituzione di Emanuele Caminada, è stato infatti promosso nel luglio scorso dal grado di Tenente colonnello al grado di Colonnello.

Nato in Sicilia, 52 anni, coniugato con cinque figli, laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza con master in Diritto dell'Ambiente, in passato Lecca ha guidato il Nucleo radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria, la Compagnia di Melito Porto Salvo e quella Reggio Calabria, la Sezione Anticrimine di Catanzaro, la Compagnia di Livorno.