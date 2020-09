Traforo del Bianco chiuso per tre ore a causa di un incidente

Disagi seppur minimi ieri al traforo del Monte Bianco, che è rimasto chiuso circa tre ore durante il pomeriggio a causa di un incidente stradale che si è verificato sul versante francese della galleria.

Il sinistro, avvenuto verso le 15, ha coinvolto un veicolo pesante: le operazioni per spostare il mezzo fuori dal tunnel hanno fatto sì che la riapertura avvenisse solo intorno alle 18. Il traffico non era intenso e così, secondo quanto reso noto dalla polizia stradale, non si sono verificati particolari problemi di circolazione.