Generale bel tempo fino a mercoledì che sarà caratterizzato da rovesci

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Il rafforzamento di un'alta pressione sull'Europa Occidentale e, poi, centrale, determina condizioni di generale bel tempo nonostante sia presente ancora un certo grado di instabilità atmosferica. Mercoledì sarà caratterizzato da rovesci più diffusi per l'indebolimento della stessa alta pressione e l'avvicinamento di due depressioni all'area centro-europea; in seguito, con aria fresca in quota per buona parte del resto della settimana, il tempo sarà ancora instabile in montagna, forse meno nei fondovalle.

DOMENICA 13 SETTEMBRE



Soleggiato al mattino, con qualche cumulo nel pomeriggio, soprattutto a SE, e possibilità di qualche rovescio o isolato temporale. Temperature: in aumento in quota, stabili o in lieve aumento nelle valli. Pressione: in aumento. Venti: 3000 m deboli dai quadranti Est; brezze nelle valli.

LUNEDI 14 SETTEMBRE