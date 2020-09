Challand-St-Anselme: Verso ultimazione lavori per area verde

Nei prossimi mesi dovrebbero terminare i lavori per la realizzazione di un'area sportiva polivalente a Challand-Saint-Anselme e di una strada comunale che, collegando le frazioni di Plésod e Pésan, consentirà l'accesso al nuovo spazio.

"La speranza è che finiscano entro dicembre", spiega il sindaco, Piero Dufour. L'importo complessivo dell'opera è di 470 mila euro e nei giorni scorsi è stato approvato il quinto stato di avanzamento dei lavori. "Sfruttando la costruzione di questa strada sono stati sistemati, a nord di Plésod, i terreni per creare un'area sportiva, adatta per manifestazioni e sport popolari, in particolare lo tsan", sottolinea il primo cittadino.

Inoltre "vengono realizzati una serie di parcheggi a sud dell'abitato di Pésan, utilizzabili sia dagli abitanti della frazione, vista la vicinanza, sia durante gli eventi". Le due frazioni, che ospitano diverse abitazioni di villeggianti, "erano collegate con una vecchia mulattiera, che in parte viene utilizzata per realizzare la nuova strada". In futuro "si potrà pensare ad adattare l'area verde in base alle necessità".