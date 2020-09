Dal primo gennaio 2021 autromatico il taglio bollete destinatari bonus sociale

Non sarà più necessario richiedere il bonus sociale (il regime di compensazione delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua): dal 1° gennaio 2021, infatti, l’agevolazione diventerà automatica, come stabilito dall’ultimo decreto fiscale. Ne hanno diritto i nucleifamiliari con Isee non superiore a 8.265 euro e a quelli con più di3 figli a carico con Isee fino a 20.000 euro.

Verifiche economiche

Per avere accesso all’automatismo, occorrerà verificare, come accade già oggi, la condizione divulnerabilità economica del nucleo familiare misurata attraverso il cosiddetto Isee (Indicatore dellasituazione economica equivalente).

In alternativa, la famiglia deve risultare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza o, con riferimento al solo bonus elettrico, di carta acquisti.