Aosta: Siringhe usate e immondizie in uno spazio di accesso della scuola San Francesco

Un pericoloso ricettacolo di siringhe e lacci emostatici usati da tossicodipendenti, oltre a immondizie varie e sporcizia in ogni angolo e sulle scale. Si presenta così oggi martedì 1 settembre, primo giorno di lavoro per insegnanti e personale amministrativo per l'anno scolastico 2020/2021, l'ingresso degli scantinati della scuola San Francesco in via De Sales ad Aosta cui chiunque, bambini compresi, può facilmente accedere aprendo un cancelletto. Patetica immagine, la scopa lasciata lì chissà quando e da chi.

L'increscioso, ennesimo episodio di degrado urbano in città è stato segnalato da alcuni passanti e c'è da sperare che Amministrazione comunale, Istituzione scolastica e perchè no Forze dell'ordine provvedano a ripulire e igienizzare l'area prima del rientro a scuola degli alunni, il prossimo 14 settembre.