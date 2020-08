Maximulta e divieto di guidare in Italia per un francese 'beccato' in autostrada a 240 km/h

Viaggiava sull'autostrada A5 a 240 km/h, a fronte di un limite di velocità di 130 km/h, ma è stato immortalato da un autovelox collocato dalla polizia stradale nei pressi del casello di Pont-Saint-Martin. Il trasgressore era alla guida di un auto immatricolata in Francia e quando sarà identificato nei suoi confronti sarà emesso il divieto di guidare in Italia per un periodo che può durare sino a un anno.

Al proprietario della vettura (che quasi certamente era alla guida) è stata comminata una sanzione di 900 euro. Da inizio anno sono oltre 2.500 i verbali redatti dalla polizia stradale per violazione dei limiti di velocità lungo le strade valdostane.