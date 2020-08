Au Chateau Gamba voyage à travers art du XXe siècle

Une immersion dans la sculpture italienne du XXe siècle, à partir des expériences d'après-guerre jusq'aux productions plus récentes. C'est la proposition estivale du château Gamba de Châtillon, Musée d'art moderne et contemporain de la Vallée d'Aoste. L'exposition 'Ritornanti'. Presenza della figurazione nella scultura', organisée par Domenico Maria Papa avec le soutien technique de Museumstudio de Turin, propose jusqu' au 27 septembre plus de 30 oeuvres d'Arturo Martini, Francesco Messina, Giuseppe Maraniello, Giuliano Vangi, Luciano Minguzzi, Paolo Delle Monache et Giacomo Manzù. En outre, une section de l'exposition est consacrée à Aron Demetz, l'un des représentants les plus connus de la jeune génération d'artistes de Val Gardena qui réinterprète la tradition de la sculpture sur bois à travers un langage figuratif contemporain. 'Ritornanti' terme qui fait écho à distance au ''revenant'' français, ressuscité ou fantôme, ''veut stimuler une réflexion sur la présence de la figuration dans la sculpture italienne, dans une relation, sinon de filiation, de proximité entre les maîtres du XXe siècle et les artistes des dernières générations''. L'exposition de sculpture est complétée par l'exposition de douze panneaux dédiés à Pinocchio par Mimmo Paladino et par une exposition photographique sur le thème de la sculpture, dirigée par Carola Allemandi. (ANSA)