Donnas: Preoccupazione per continui furti

Ennesimo raid di furti e atti vandalici nei parcheggi coperti sotto le scuole di Donnas e la conta dei danni é pesante, diciotto auto in sosta danneggiate. Episodi che si ripetono, soprattutto di notte, la volta scorsa erano stati rubati diversi oggetti di valore (bici da corsa, computer portatili, denaro, ecc…), sono anni che i residenti chiedono che vengano installate le telecamere in tutti e due i parcheggi e che vengano fatti più controlli di notte da parte delle forze dell'ordine.

Fabio Marra

Personalmente ero intervenuto più volte in consiglio per rappresentare questo problema, chiedendo di installare le telecamere nei parcheggi e che venisse ripristinato il presidio 24 ore su 24 della caserma dei Carabinieri di Donnas. Il Sindaco Follioley la prima volta aveva smentito l'esistenza di questi furti che a suo modo di vedere erano "luoghi comuni non supportati da prove", mentre la volta successiva aveva detto che si trattava di furti minori fatti da "ladri di galline che rubavano monetine”.