Ad Alagna Valsesia Hervé Barmasse fa il tutto esaurito in piazza Regina Margherita

Il 23 agosto si è tenuto l'ultimo degli eventi in programma per i festeggiamenti dei 40 anni della capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa che si 4.554 metri di altezza. Ospite d'eccezione Hervé Barmasse, il famoso alpinista valdostano, protagonista di tantissime imprese alpinistiche che nell'arco dei 90 minuti ha saputo tenere incollati con lo sguardo i molti appassionati e turisti con le sue storie in un mix di sport, avventura, coraggio e cuore.

Barmasse si è raccontato sin dalla giovane età, parlando delle sconfitte della vita e poi dei successi, del rapporto con il padre con il quale ha scalato per la prima volta il Cervino e delle sue imprese più importanti, citando il grande alpinismo e raccontando ciò che si prova in montagna. L'atleta ha anche parlato del rapporto con i compagni di cordata e di alcuni aneddoti vissuti negli anni di sport, soffermandosi poi sul sentimento della paura, che lui ha definito importante in montagna, perché aiuta a valutare meglio le situazioni. Infine, ha parlato dell'alpinismo in solitaria, raccontando della sua impresa sulla sua montagna di casa, il Cervino, dove è salito attraverso una nuova via in una scalata durata tre giorni.

Soddisfatto il Sindaco Roberto Veggi che di fronte ad una platea gremita di pubblico ha presentato l'ospite scelto dall'amministrazione per questo ultimo appuntamento in scaletta, commentando a ragione "una grande soddisfazione per Alagna", visti il pubblico e i tanti turisti presenti.