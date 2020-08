Escursionista 81enne cade in dirupo sopra Saint-Rhémy-en-Bosses

Stava scendendo lungo il sentiero del Col Fenetre del Gran San Bernardo quando forse a causa di una disattenzione o di un malore è caduto in un dirupo. Per questo un escursionista di 81 anni, residente in Francia, è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano_Sav in elicottero a Saint-Rhèmy-en-Bosses.

Nella caduta l'anziano ha riportato traumi ed escoriazioni; i soccorritori lo hanno tratto in salvo con l'impiego del verricello a causa della natura impervia del luogo. Visitato dal medico dell'equipaggio, è stato trasferito in Pronto soccorso ed è in fase diagnostica.