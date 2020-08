I Vigili del fuoco del Comando di Aosta sono intervenuti verso le ore 10,15 di oggi mercoledì 19 agosto in frazione Druges alta di Saint Marcel, per spegnere un incendio che ha coinvolto una vettura fuoristrada e, parzialmente, una utilitaria.

Non si registrano feriti né intossicati; cause e dinamica del rogo sono in fase di accertamento da parte delle Forze dell'ordine.