Conférence sur le Francoprovençal au Centre René Willien

Le Centre d'études francoprovençales René Willien de Saint-Nicolas vient de fixer la date de la Conférence annuelle sur son activité: le 14 novembre 2020. Le thème sera ''Le folklore narratif en devenir: persistances et innovations''.

Le Centre invite les spécialistes du récit alpin, occidental, central et oriental, ''à se confronter avec leurs confrères qui travaillent sur les régions pyrénéenne et himalayenne, en passant par la Corse, les Apennins ou les Balkans, afin de dégager des réflexions inédites sur l'évolution de ces pratiques narratives et d'en appréhender le caractère mouvant, profondément hétérogène, mais en même temps, universel''. Le Centre d'études francoprovençales René Willien s'inscrit dans une longue tradition de collecteurs et de chercheurs ayant travaillé sur le patrimoine narratif valdôtain, sans négliger une ouverture sur le plus large domaine francoprovençal, voire alpin.

Parmi les fondateurs du Centre, Rose-Claire Schüle, a consacré une partie considérable de son travail d'ethnologue à collecter et interpréter les narrations traditionnelles du Valais et de la Vallée d'Aoste: Les vouivres dans le ciel de Nendaz constitue son magnum opus, à l'issue d'une vie entière consacrée aux enquêtes ethnographiques.