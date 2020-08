Due ricorsi al Tar contro la mappa dei 'giochi sensibili' del Comune di Quart

Due ricorsi al Tar della Valle d'Aosta contro la delibera della giunta comunale di Quart, datata 18 maggio 2020, relativa alla mappa dei luoghi sensibili redatta sulla base della legge regionale contro l'azzardopatia, che prevede il divieto di apertura di sale giochi entro 500 metri in linea d'aria da questi spazi. Sono stati presentati dalle società 'Led srl', che gestisce il Joy village - Lucky ville, e 'X2 srl' intenzionata ad aprire una sala giochi in un altro spazio, sempre in località Amerique, dopo che i giudici amministrativi hanno respinto le richieste di sospensiva della delibera, inoltrate dalle stesse società. Per entrambi i ricorsi, che sono contro Comune di Quart, Regione Valle d'Aosta e questura di Aosta, è stata fissata la discussione in udienza pubblica il prossimo 13 ottobre.



La mappa dei luoghi sensibili del Comune di Quart è stata preparata con l'ausilio di un consulente ed è stata poi integrata con sei attività ricreative e una attività socio-assistenziale a seguito di una pronuncia del Tar della Valle d'Aosta del 5 febbraio scorso: secondo i giudici è "chiaramente riscontrabile la volontà del legislatore regionale di comprendere nel divieto ogni ente, istituzione, soggetto pubblico o privato, che sia un centro di aggregazione di iniziative a carattere culturale".