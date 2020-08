Intervento di soccorso a Cogne per due donne cadute da un balcone. Pare che le due signore di 74 e 81 anni, una valdostana e l'altra piemontese siano precipitate a causa del cedimento della ringhiera e di parte della soletta. Le due pazienti, soccorse in ambulanza, sono state portate in elicottero al Pronto Soccorso dell'ospedale di Aosta. Le loro condizioni sono in fase di valutazione da parte del personale sanitario.