'Autori in Vetta' si chiude a Courmayeur con Camanni e Perissinotto

“Il giallo e le sue declinazioni” è il tema dell'incontro con Enrico Camanni, scrittore e alpinista e con lo scrittore Alessandro Perissinotto programmato per domenica 16 agosto alle ore 18 al Jardin de l’Ange di Courmayeur, ultimo incontro della rassegna letteraria 'Autori In Vetta' per l'estate 2020.

Camanni ha recentemente pubblicato 'Una coperta di neve'; 'La congregazione' è il titolo dell'ultima fatica di Perissinotto.

Autori in vetta è la rassegna culturale ricca di appuntamenti di qualità e incontri con gli autori ai piedi del Monte Bianco. In collaborazione con la Biblioteca Courmayeur, il Jardin de l'Ange è la location in cui, autentici booklovers, ma anche lettori distratti, possono incontrare alcuni fra i più importanti nomi del panorama letterario italiano, per rivivere, con loro, affascinanti storie e avventure che popolano i loro romanzi.