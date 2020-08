Un alpinista russo in difficoltà sul Cervino salvato dal Soccorso Alpino

Tra gli interventi del Soccorso Alpino Valdostano nella giornata di oggi, il recupero di un alpinista russo illeso sul Cervino, Cresta del Leone (mt 3300 circa), che era finito fuori via.

Un secondo intervento a Cogne, in Valnontey, terminato alle ore 21 circa, è stato effettuato per un escursionista in difficoltà che non era in grado di guadare il torrente a causa problemi ad una caviglia. Raggiunto da un operatore del Soccorso Alpino Valdostano via terra, è poi stato recuperatocon elicottero e portato in Pronto soccorso.